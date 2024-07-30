В Белгородской области двое местных жителей пострадали во время атаки ВСУ

В Шебекинском городском округе в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) два мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Вознесеновка пострадала женщина, которая с баротравмой и ушибом руки сама обратилась в Шебекинскую центральную районную больницу. Ей уже помогли врачи, и в ближайшее время ее переведут в больницу Белгорода.

В Шебекино после прилета снаряда на территорию предприятия мужчина получил ранения. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего с закрытой черепно-мозговой и минно-взрывной травмами в Белгород.

Также в городе один снаряд упал на территорию другого предприятия, пробил кровлю и повредил стену.

Накануне в Белгородской области уничтожили два беспилотника ВСУ. Летательные аппараты сбили с помощью средств противовоздушной обороны.

До этого женщина и ее 16-летняя дочь получили ранения в селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.