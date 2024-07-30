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Удары ФАБ-3000 по позициям ВСУ попали на видео

Минобороны РФ показало кадры ударов ФАБ-3000 по скоплению солдат ВСУ в Липцах

Министерство обороны России распространило видео момента удара бомбами ФАБ-3000 по скоплению военнослужащих и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «РаZвед_ДоZор».

В МО РФ добавили, что в ходе ударов российские самолеты-истребители Су-34 уничтожили здание в Липцах, где украинская армия накапливала силы для дальнейшей атаки.

24 июля Су-34 атаковали пункт временной дислокации украинских войск в зоне проведения специальной военной операции, закрепленной за группировкой «Запад». По данным ведомства, для удара Воздушно-космических сил использовали авиабомбы ФАБ-500.

Накануне, 29 июля, Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пункта временной дислокации солдат ВСУ в населенном пункте Великая Новоселова, в котором применялась авиационная бомба УПАБ-1500.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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Операция на Украине
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