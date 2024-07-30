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Американского наемника заочно приговорили за участие в боевых действиях на стороне ВСУ

СК: воевавшего за ВСУ американского наемника Сент-Джона заочно приговорили в РФ

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СК РФ

Американскому наемнику, ветерану морской пехоты США Майкл-Артуру Сент-Джону вынесли приговор за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, суд признал собранные Следственными комитетом доказательства достаточными для вынесения приговора гражданину США. Его признали виновным в совершении преступления по статье «Наемничество».

До этого в Telegram-канале RT опубликовали кадры украинских наемников из Африки, работающих на стороне сепаратистов из племени туарегов. Изначально эти фотографии планировал обнародовать автор известного Telegram-канала Grey Zone Никита (позывные «Белый» и «Пятисотый»).

По информации RT, у «Белого» были также данные, что сепаратистов вывозят на Украину на инструктаж и обучают их управлению FPV-дронами. «Пятисотый» собирался в последний раз съездить на передовую, а затем вернуться и опубликовать собранные материалы.

Ранее экс-офицер СБУ заявил, что наемники после увольнения из ВСУ рассказывают об «аде».

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Операция на Украине
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