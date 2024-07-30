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Российская армия продвинулась на Покровском направлении

«РВ»: ВС РФ продвинулись на Покровском направлении и закрепились в Тимофеевке

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные продвинулись на Покровском направлении на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Отмечается, что ВС РФ закрепились на южной окраине Тимофеевки на участке шириной до 700 метров на глубину до 600 метров, продолжаются бои за южные дома. Высокая интенсивность боевых действий сохраняется в Веселом и на окраинах, говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, продвижение российских военных также отмечается на южнодонецком направлении. Здесь ВС РФ закрепились на окраинах Константиновки и в районе балки Солоненька. Также российская армия заняла участок южнее Ивано-Дарьевки и Спорного на северском направлении.

До этого в Telegram-канале генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщили, что наиболее напряженная ситуация для украинской армии за последние сутки сложилась на Покровском направлении.

О сложностях на Покровском направлении для украинских войск сообщал президент Украины Владимир Зеленский 26 июля. Он получил несколько отчетов по ситуации в этом районе от главнокомандующего украинскими силами Александра Сырского.

Ранее на Украине заявили о потере ВСУ всего командования рот под селом Прогресс в ДНР.

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