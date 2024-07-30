Соединенные Штаты не готовы вести крупномасштабную войну. Об этом пишет портал Defense News со ссылкой на отчет комиссии конгресса США.

По мнению автора публикации, в последний раз Вашингтон был готов к конфликту подобного рода во времена холодной войны, 35 лет назад.

«Сегодня [США] не готовы. <...> Военным не хватает возможностей и военного потенциала, которые необходимы для уверенности в том, что они могут сдерживать и побеждать в боевых действиях», — говорится в публикации.

Согласно данным комиссии, текущее состояние оборонной промышленности США отстает от Китая, а в потенциальном конфликте с Пекином Вашингтону хватит боеприпасов на три — четыре недели.

До этого бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн говорил, что США могут применить ядерное оружие из-за отчаянного положения на Украине.

Ранее в ФРГ объяснили призывы Запада готовиться к войне с Россией.