Операторы украинских беспилотников-разведчиков под Артемовском зачастую имеют недостаточную подготовку, что позволяет российским диверсионно-разведывательным группам незаметно проходить в ближний тыл противника и ликвидировать его во время ротации. Об этом заявил взятый в плен украинский пехотинец Альберт Григорович, слова которого передает ТАСС.

«То ли это наши пилоты дураки, то ли командование давало неправильно координацию или неправильные команды. То есть, они смотрят в одну точку, но забывают про другую, через которую российские разведгруппы прошли, заняли позиции уже за нашими позициями», — рассказал боец.

По его словам, одной из таких разведгрупп удалось уничтожить несколько групп украинских военных, которые выдвигались на передовые позиции, не зная, что на пути встретят российских солдат.

До этого Григорович заявил, что новые мотострелковые роты ВСУ, которые формируют из мобилизованных граждан, нередко насчитывают от 60 до 70 бойцов. При этом на самом деле они должны состоять из примерно 100 человек.

По словам мужчины, военнослужащие больше не хотят участвовать в боевых действиях. В 2022 году были люди, которые добровольно вступали в ряды ВСУ. Однако сейчас число солдат, самостоятельно вызвавшихся идти на фронт, значительно сократилось.

Ранее в Британии заявили, что Запад не сможет спасти ВСУ на фронте.