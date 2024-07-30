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Пушилин рассказал о взятии Ивано-Дарьевки и Лозоватского

Пушилин сообщил о продвижении войск России к освобождению Красноармейска

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Александр Сухов/РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российские войска приблизились к взятию под контроль Северска и Красноармейска, заняв Ивано-Дарьевку и Лозоватское.

Минобороны РФ сообщало об взятии Ивано-Дарьевки 23 июля, Лозоватского — 27 июля.

«Это небольшие населенные пункты, но противник сделал из них опорные точки. Освобождение данных населенных пунктов улучшает позиции наших подразделений», — пояснил Пушилин.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев рассказал, что тема восстановления Донбасса, возвращения в новый регион России мирной жизни стала ключевой во время рабочей встречи президента РФ Владимира Путина с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

Он указал, что за счет отодвинутой границы и благодаря успешным наступлениям российской армии, жители Донбасса чувствуют себя спокойнее, прилетов снарядов с украинских позиций в том количестве, как это было ранее, уже нет.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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