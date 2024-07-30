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Стало известно, сколько Украина тратит на военные нужды

На Украине заявили, что ежедневно тратят на военные нужды более $136 млн

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Alina Smutko/Reuters

Ежемесячные траты Украины на военные нужды составляют более $4 млрд, ежедневные — более $136 млн. Об этом в интервью агентству РБК-Украина сообщил министр финансов страны Сергей Марченко.

По словам главы ведомства, украинское правительство допускает «экономию» бюджетных средств, выделенных на социально-гуманитарные программы в конце 2024 года.

Накануне сообщалось, что минобороны США запланировало две поставки вооружения Украине на общую сумму $1,7 млрд. Первый пакет на $200 млн включает противотанковое оружие, противоракеты, снаряды для ракетных систем и артиллерии.

Второй пакет на $1,5 млрд включает в себя противоракетное оружие и боеприпасы к нему, противотанковые системы, стрелковое оружие, системы связи, запчасти для военной техники, вспомогательное оборудование и коммерческие услуги по получению спутниковых снимков.

Эти поставки не будут осуществляться напрямую со складов, а будут размещаться для производства в американских компаниях на бюджетные ассигнования.

Ранее США обвинили в «сжигании колоссальных средств» в топке украинского конфликта.

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