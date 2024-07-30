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Российская армия продвинулась на нескольких направлениях СВО

Deep State: российские войска продвинулись на нескольких направлениях в зоне СВО

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные продвинулись на нескольких направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Telegram-канале Deep State.

Российская армия продвинулась к западу и северо-западу от Лозоватского на Покровском направлении. Северо-восточнее Угледара ВС РФ приблизились к трассе, которая ведет на Марьинку.

Отмечается, что российские военные образуют клин, который может перерезать участок дороги между селом Константиновка и Водяным. Также они продвинулись в Железном и Северном, приближаясь с востока к Торецку. Также ВС РФ прошли к северу от Раздоловки в сторону дороги, ведущей в Северск со стороны Бахмута.

Накануне в Telegram-канале генерального штаба Вооруженных сил Украины заявили, что наиболее напряженная ситуация для украинской армии сложилась на Покровском направлении.

О сложностях на Покровском направлении для украинских войск сообщал президент Украины Владимир Зеленский 26 июля. Он получил несколько отчетов по ситуации в этом районе от главнокомандующего украинскими силами Александра Сырского.

Ранее в Британии заявили, что Запад не сможет спасти ВСУ на фронте.

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Операция на Украине
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