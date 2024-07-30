Пленный: на Украине побывавших в плену отправляют на штурмы после проверки

Освобожденных из плена украинских военных проверяют на предмет их связи с Россией, после чего отправляют в штурмовые подразделения, даже если у бойцов нет соответствующей воинской специальности. Об этом сообщил пленный украинский пехотинец Альберт Григорович, слова которого передает ТАСС.

«Вернувшихся из плена полгода маринуют, удерживают, проверяют на вшивость, на работу с Россией. Держат в резервных ротах под присмотром. Все твои номера, все прослеживается, где ты ходишь, что ты ходишь. А потом с резервных рот тебя опять могут посылать на штурмовые действия, только уже без твоего согласия», — заявил военный.

Григорович добавил, что в штурмовики записывают даже тех бойцов, у которых нет соответствующей военно-учетной специальности и опыта стрелковых боев. По его словам, в ходе штурма таких солдат обычно стараются отправлять впереди остальной группы.

До этого Григорович рассказал, что многие украинские военные, возвращаясь в тыловые города в отпуск, «многое себе начинают позволять», из-за этого мирные жители хуже относятся к военнослужащим.

28 июля украинские морпехи с «Азовстали», которые уже более двух лет находятся в плену, обратились к украинскому руководству с требованием их обменять.

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