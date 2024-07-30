Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пленный: на Украине побывавших в плену отправляют на штурмы после проверки

Пленный: бывших пленных на Украине отправляют на штурмы после проверки СБУ

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Освобожденных из плена украинских военных проверяют на предмет их связи с Россией, после чего отправляют в штурмовые подразделения, даже если у бойцов нет соответствующей воинской специальности. Об этом сообщил пленный украинский пехотинец Альберт Григорович, слова которого передает ТАСС.

«Вернувшихся из плена полгода маринуют, удерживают, проверяют на вшивость, на работу с Россией. Держат в резервных ротах под присмотром. Все твои номера, все прослеживается, где ты ходишь, что ты ходишь. А потом с резервных рот тебя опять могут посылать на штурмовые действия, только уже без твоего согласия», — заявил военный.

Григорович добавил, что в штурмовики записывают даже тех бойцов, у которых нет соответствующей военно-учетной специальности и опыта стрелковых боев. По его словам, в ходе штурма таких солдат обычно стараются отправлять впереди остальной группы.

До этого Григорович рассказал, что многие украинские военные, возвращаясь в тыловые города в отпуск, «многое себе начинают позволять», из-за этого мирные жители хуже относятся к военнослужащим.

28 июля украинские морпехи с «Азовстали», которые уже более двух лет находятся в плену, обратились к украинскому руководству с требованием их обменять.

Ранее пленный ВСУ рассказал об атаке дрона по своим.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами