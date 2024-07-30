ВСУ перебросили резервные батальоны мобилизованных в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в район Часова Яра в Донецкой народной республике до нескольких батальонов мобилизованных украинцев, опасаясь форсирования российской армией канала «Северский Донец — Донбасс». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его словам, украинские военные минируют территорию вдоль канала. Марочко уточнил, что в задачи мобилизованных бойцов входит недопущение массового форсирования водной преграды российскими военнослужащими и их закрепления на противоположном берегу.

Эксперт добавил, что украинское командование активно готовит новые позиции в лесополосах вдоль канала и минирует береговую линию.

23 июля Марочко заявлял, что штурмовое подразделение ВСУ прибыло под конвоем в Харьковскую область. По его словам, эта группа военнослужащих входит в состав одного из штурмовых подразделений, не имеет настоящего боевого опыта, а оружие и боеприпасы выдавались бойцам непосредственно на линии боевого соприкосновения.

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