Дрон-камикадзе атаковал Горловку в ДНР

Украинский дрон-камикадзе атаковал Центрально-Городской район Горловки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Согласно сообщению СЦКК, после 00:00 мск был зафиксирован прилет ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), а в 06:15 мск Горловку атаковал дрон-камикадзе.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

29 июля мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские войска атаковали трамвай в городе с помощью беспилотника. Он уточнил, что в результате атаки была ранена вагоновожатая.

До этого газета «Известия» писала, что в ДНР произошел пожар на автозаправочной станции после атаки украинского беспилотника.

Ранее ВСУ атаковали два населенных пункта в ДНР дронами-камикадзе.