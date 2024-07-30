Российские 152-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гиацинт» на Южно-Донецком направлении поразили опорные пункты украинской армии. Об этом со ссылкой на министерство обороны РФ сообщает РИА Новости.

По имеющейся информации, расчеты САУ «Гиацинт» артиллерийского соединения группировки войск «Восток» из Приморского края севернее населенного пункта Старомайорское в районе Времевского выступа нанесли огневое поражение опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) .

САУ «Гиацинт» также поразила артиллерийскую самоходную установку «Богдана», а ударный беспилотный летательный аппарат «Ланцет» добил технику противника.

Артиллеристы ведут огонь с замаскированных позиций, стараясь выбирать темное время суток или плохую погоду для того, чтобы оставаться незаметными.

До этого сообщалось, что расчет самоходной артиллерийской установки «Малка» из группировки «Центр» уничтожил немецкую самоходную гаубицу PzH 2000 ВСУ на Авдеевском направлении.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО у России заметили новую артустановку.