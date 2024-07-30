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Группировка «Запад» ВС РФ за сутки уничтожила 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ

Военнослужащие группировки «Запад» уничтожили 10 пунктов управления дронами ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы группировки российских войск «Запад» за сутки уничтожили 10 пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом руководитель пресс-центра группировки Иван Бигма сообщил в интервью ТАСС.

По словам офицера, расчеты сил противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Российские военные за сутки уничтожили до 480 солдат противника, 39 единиц вооружения и военной техники, в том числе два танка Т-64, бронетранспортер M113, 14 автомобилей, четыре склада с боеприпасами и 10 пунктов управления дронами.

До этого сообщалось, что подразделения «Южной» группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Paladin и пять полевых складов Вооруженных сил Украины с боеприпасами в Донецкой народной республике (ДНР).

29 июля сообщалось, что подразделения группировки войск «Север» уничтожили самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ.

Ранее российские войска уничтожили американскую артиллерийскую установку MLRS.

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