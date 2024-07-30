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В Вашингтоне заявили, что США не хватает возможностей для превосходства над противником

В США пришли к выводу, что у Пентагона нет ресурсов для победы над противником

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Spc. Hubert Delany III/U.S. Army/AP

Соединенные Штаты не могут конкурировать с Китаем и Россией и не в состоянии победить в случае войны с ними, говорится в докладе комиссии по национальной оборонной стратегии. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе утверждается, что полномасштабная война с равной или почти равной по силе страной привела бы к разрушительным последствиям для США, в том числе к масштабным военным потерям, нарушению цепочек поставок, лишению доступа к критическим материалам и товарам для американской экономики.

В докладе комиссии отмечается, что Соединенным Штатам следует укреплять военную мощь своих союзников и военную интеграцию с ними. Несмотря на то, что оборонные альянсы не являются панацеей, структура американских вооруженных сил должна учитывать возможности и обязательства союзников.

До этого бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн заявил, что США могут применить ядерное оружие из-за отчаянного положения на Украине.

Ранее США выделили Киеву новый пакет военной помощи.

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