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Губернатор объяснил громкие звуки в Севастополе

Развожаев объяснил выстрелы в Севастополе противодиверсионными мероприятиями

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Алексей Дружинин/РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram-канале, что громкие звуки в городе связаны с проведением мероприятий по противоподводной диверсионной обороне (ППДО).

«Сейчас в районе Северного мола флот провел мероприятия ППДО — произведен один выстрел. Было громко», — написал Развожаев.

Губернатор отметил, что в городе все спокойно.

В ночь на 29 июля в Севастополе объявлялась воздушная тревога.

26 июля Развозжаев объявлял об угрозе ракетного обстрела города. Тогда сигнал «Баллистика» продлился шесть минут, после чего был отменен.

1 июля губернатор сообщил, что новый сигнал «Баллистика!» появился в Севастополе. Решение о введении нового сигнала связано с тем, что во время атаки 23 июня Севастополь столкнулся с новой угрозой, когда по городу запустили баллистическую ракету ATACMS с кассетными боевыми частями, объяснил глава региона. Он подчеркнул, что сигнал воздушной тревоги не отменяется. В зависимости от угрозы военные или объявляют воздушную тревогу, или сообщают о баллистической опасности, отметил Развозжаев.

Ранее военные сбили беспилотник ВСУ в районе севастопольского мыса Фиолент.

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