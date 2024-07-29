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США провели тестовый запуск гиперзвукового оружия

РИА Новости: США осуществили попытку тестового запуска гиперзвукового оружия

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U.S. Air Force

США осуществили попытку тестового запуска гиперзвукового оружия. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на американского военного чиновника.

«Армия и ВМС США недавно провели испытание обычной гиперзвуковой системы на космической станции на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде», — сказал он.

Чиновник назвал это испытание «важным этапом в разработке оперативной гиперзвуковой технологии». При этом он не уточнил, был ли запуск успешным.

Также чиновник отметил, что США в ходе теста получили важные данные для дальнейшего прогресса страны в гиперзвуковом оружии.

10 июля в Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, включая гиперзвуковое оружие в 2026 году.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на отчет Счетной палаты США писало, что армия Соединенных Штатов не сумела достичь цели по развертыванию своей первой батареи гиперзвуковых ракет LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon) до октября 2025 года.

Ранее армия США призналась в проблемах с тестированием гиперзвукового оружия.

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