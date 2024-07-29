Корабль ВМС Израиля перехватил запущенный из Ливана беспилотник

Корабль Военно-морских сил (ВМС) Израиля задействовали для перехвата беспилотного летательного аппарата, запущенного со стороны Ливана. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля в своем Telegram-канале.

Отмечается, что перехват осуществил ракетный корвет типа «Саар-6» в координации с Военно-воздушными силами (ВВС) Израиля.

Подчеркивается, что летательный аппарат перехвачен над израильскими территориальными водами.

До этого сообщалось, что США предостерегли Израиль от атаки по объектам движения «Хезболла» в Бейруте. По данным СМИ, старший советник президента США Амос Хохштейн заявил министру обороны Израиля Йоаву Галанту, что если израильская армия ударит по объектам «Хезболлы» в столице Ливана, то «ситуация, скорее всего, выйдет из-под контроля». По словам Хохштейна, атака ЦАХАЛ по Бейруту может привести к «тотальной эскалации» и дальнейшим ответным ударам с обеих сторон.

Ранее ряд стран приостановил полеты в Бейрут в целях безопасности.