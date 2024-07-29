Украина получила новую партию танков Leopard 1A5

Германия и Дания передали Украине восемь танков Leopard 1A5 и запчасти. Об этом говорится в немецком списке военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), опубликованном на сайте правительства ФРГ.

Данные боевые машины были поставлены Киеву в рамках совместного проекта Дании и Германии.

Также Украина получила от ФРГ 21 тыс. снарядов, предназначенных для зенитных самоходных установок Gepard, и десять надводных беспилотников.

29 июля координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби объявил, что США выделили Украине новый пакет военной помощи, стоимость которого оценивается в €200 млн.

Соединенные Штаты передадут Киеву перехватчики для средств противовоздушной обороны, боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, а также боеприпасы для Javelin и других противотанковых комплексов.

Ранее в Германии обвинили командование ВСУ в провалах на фронте.