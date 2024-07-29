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США выделили Киеву новый пакет военной помощи

Белый дом: США выделили Украине новый пакет военной помощи в $200 млн

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Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи, стоимость которого оценивается в €200 млн. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, слова которого передает передает Reuters.

Украина получит от США перехватчики для средств противовоздушной обороны, боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, а также боеприпасы для Javelin и других противотанковых комплексов.

29 июля издание Politico писало, что некоторые союзники США по НАТО могут отказаться от поддержки Украины в случае прихода к власти в Соединенных Штатах экс-президента Дональда Трампа.

До этого британский эксперт заявил, что власти Украины понимают неизбежность поражения в конфликте с Россией, однако не могут с этим смириться.

Меркурис счел, что из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте Киев начал действовать более противоречиво. Как будто разные ведомства в правительстве страны обрели самостоятельность и перестали следовать единой политике, добавил эксперт.

Ранее на Украине призвали готовиться к введению «графиков включения света».

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