Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Для новых граждан России могут удлинить срок армейской службы

Госдума может повысить срок службы в армии для новых граждан России до 2 лет

close
100%
Кирилл Брага/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил разработать законодательные поправки об усилении контроля за воинской обязанностью новых граждан России. Для них может быть повышен призывной возраст и увеличен до двух лет срок прохождения службы, сообщает пресс-служба российского парламента.

Инициатива обсуждалась 29 июля на заседании Совета Госдумы.

«Предполагается, что условием приема в российское гражданство может стать постановка на воинский учет, которая будет проходить одновременно с получением паспорта гражданина РФ», — говорится в публикации.

Соответствующую поправку планируется рассмотреть до конца весенней сессии (то есть до 4 августа. – «Газета.Ru»).

29 июля в Госдуме предложили создать «Кодекс мигрантов». С соответствующей инициативой выступил Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий.

Кодекс состоит из 10 правил поведения иностранных граждан на территории Российской Федерации. Слуцкий подчеркнул, что «Кодекс мигрантов» должен стать обязательным набором правил поведения той части приезжих иностранцев, которые собираются «честно трудиться на благо РФ».

Ранее сообщалось, что Госдума попросит Мишустина скорректировать подзаконные акты в сфере миграционной политики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами