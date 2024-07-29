Для новых граждан России могут удлинить срок армейской службы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил разработать законодательные поправки об усилении контроля за воинской обязанностью новых граждан России. Для них может быть повышен призывной возраст и увеличен до двух лет срок прохождения службы, сообщает пресс-служба российского парламента.

Инициатива обсуждалась 29 июля на заседании Совета Госдумы.

«Предполагается, что условием приема в российское гражданство может стать постановка на воинский учет, которая будет проходить одновременно с получением паспорта гражданина РФ», — говорится в публикации.

Соответствующую поправку планируется рассмотреть до конца весенней сессии (то есть до 4 августа. – «Газета.Ru»).

29 июля в Госдуме предложили создать «Кодекс мигрантов». С соответствующей инициативой выступил Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий.

Кодекс состоит из 10 правил поведения иностранных граждан на территории Российской Федерации. Слуцкий подчеркнул, что «Кодекс мигрантов» должен стать обязательным набором правил поведения той части приезжих иностранцев, которые собираются «честно трудиться на благо РФ».

Ранее сообщалось, что Госдума попросит Мишустина скорректировать подзаконные акты в сфере миграционной политики.