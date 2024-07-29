Находящиеся на Покровском направлении бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку личного состава, техники и боеприпасов. Об этом рассказал солдат 31-й отдельной механизированной бригады, которая ведет бои на этом участке, передает издание «Фокус».

«Ситуация очень тяжелая, очень не хватает людей. Нас осталось очень мало — тех, кто может выйти на позиции. У меня в роте три человека, в других также — по три-четыре», — рассказал военный.

Боец ВСУ добавил, что помимо нехватки ресурсов, украинская армия испытывает проблемы с большими потерями личного состава. При этом Вооруженные силы (ВС) России не позволяют занимать новые позиции. По словам военного, ситуации можно было бы избежать при достаточной поддержке.

До этого польское издание Myśl Polska сообщило, что благодаря слаженной работе российской армии Вооруженным силам Украины предстоит пережить сложные недели. Авторы материала отметили, что на сегодняшний день ВС РФ обладает большими ресурсами, чем украинские войска.

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