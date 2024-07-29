В Белгородской области уничтожены два беспилотника ВСУ. Об этом сообщило министерство обороны России.

Дроны были сбиты силами противовоздушной обороны.

До этого ВС РФ уничтожили украинские БПЛА самолетного типа и малоразмерные воздушные шары над Белгородской областью.

12 мая в Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ рухнули сразу 10 этажей дома.К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.