В зоне СВО заметили новый российский беспилотник

В зоне спецоперации был замечен новый российский беспилотник «Гербера». Кадры дрона опубликовала «Российская газета».

Отмечается, что беспилотник является младшей версией дрона «Герань-2», который уже используется для нанесения ударов по позициям в Киеве. «Гербера» используется для разведки и наблюдения. Также этот дрон может выступать ложной целью.

26 июля генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров заявил, что в России нужно активизировать разработки в области искусственного интеллекта (ИИ) для появления системы автопилота у беспилотных летательных аппаратов, так как американские компании уже начали работать над подобными технологиями для их дальнейшей передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

До этого гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин сказал, что российским специалистам удалось заполучить и изучить перспективный украинский дрон — дальнолет-камикадзе с реактивным двигателем, который способен «разгоняться» при приближении к зонам действия систем противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее в зоне СВО заметили новейшее российское оружие.