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В России создадут Морскую коллегию

Помощник президента РФ Патрушев заявил о создании Морской коллегии России

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил о решении создать Морскую коллегию России. Его слова передает ТАСС.

Он заявил, что коллегия будет создана для повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане.

Как сказал Патрушев, в составе коллегии будут созданы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов РФ в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.

29 июля аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что российское руководство могло использовать парад Военно-морского флота (ВМФ) РФ в Санкт-Петербурге для создания коалиции стран, которая должна стать «альтернативой НАТО». Специалисты обратили внимание, что в торжественном мероприятии приняли участие корабли из трех иностранных государств. Речь идет об Индии, Алжире и КНР.

28 июля Николай Патрушев заявил, что работа над ударными системами для ответа на размещение ракет США в Германии будет выполнена в срок.

Ранее Владимир Путин рассказал, что нужно человеку для службы на флоте.

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