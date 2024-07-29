Нетаньяху гарантировал жесткий ответ Израиля на ракетный удар по детям

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху гарантировал жесткий ответ страны на удар шиитской группировки «Хезболла» по 12 детям с территории Ливана. Его слова приводит ТАСС.

С таким заявлением чиновник выступил в пострадавшем от удара «Хезболлы» поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах.

«Государство Израиль не сможет оставить это без ответа. Наш ответ последует и будет жестким», — подчеркнул Нетаньяху.

До этого глава МИД Израиля заявил о последнем шансе избежать войны с Ливаном.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. Эскалация достигла предвоенного уровня 27 июля, после удара «Хезболлы» по 12 детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Ракеты были выпущены с территории Ливана.

Ранее в Израиле заявили об отсутствии планов полномасштабной войны с Ливаном.