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Следствие оценило материальный ущерб от «махинаций» экс-замминистра обороны Булгакова

Следствие: в деле Булгакова 9 млн пайков поставили по завышенной цене

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Илья Питалев/РИА Новости

Следствие считает, что в деле бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова 9 млн пайков были поставлены по завышенной цене. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что ущерб составил 1,3 млрд рублей.

До этого по делу Дмитрия Булгакова наложены обеспечительные меры на его имущество и банковские счета.

26 июля Булгакова задержали по уголовному делу коррупционной направленности. Генерал отвечал за материально-техническое обеспечение армии. В сентябре 2022 года он покинул ведомство в связи с переходом на другую работу.

По данным правоохранительных органов, при Булгакове действовала система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости, в том числе и во время военной операции на Украине.

Ранее появились подробности по делу экс-замминистра обороны.

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