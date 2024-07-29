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ВС РФ уничтожили украинский штурмовик и РЛС

МО: российские войска уничтожили штурмовик Су-25 и РЛС ATCR-33S и «Скала-М» ВСУ

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Eduard Korniyenko/Reuters

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ на аэродроме уничтожен штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что российские войска также уничтожили радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и «Скала-М». Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 127-ми районах.

29 июля стало известно, что подразделения группировки российских войск «Восток» в течение суток уничтожили до 130 военнослужащих Вооруженных сил Украины, танк, пять автомобилей, две 155 мм гаубицы FH-70 британского производства и 155 мм гаубицу М198 американского производства.

Кроме того, подразделениями группировки войск «Север» уничтожили самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ.

Ранее в Киеве сгорели два военных автомобиля.

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Операция на Украине
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