Появились кадры удара российской бомбой по пункту дислокации ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пункта временной дислокации солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Великая Новоселова, в котором применялась авиационная бомба УПАБ-1500.

Видео, снятое с камеры дрона, демонстрирует процесс наводки оружия. После установления цели по зданию нанесли удар авиабомбой. В результате поднялся большой столб дыма.

УПАБ-1500Б — управляемая планирующая авиационная бомба, вес которой составляет 1500 кг. Снаряд применяется в составе комплексов вооружения самолетов фронтовой авиации — истребителей-бомбардировщиков и штурмовиков.

До этого истребители-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил РФ атаковали пункт временной дислокации украинских войск в зоне проведения специальной военной операции, закрепленной за группировкой «Запад». По данным оборонного ведомства, для удара ВКС использовали авиабомбы ФАБ-500.

По словам отставного офицера ВС США Дэниела Дэвиса, Украина не сможет противодействовать ракетным и бомбовым ударам России по всей территории страны даже в случае поставок ей дополнительных батарей систем ПВО Patriot. Военный отметил, что в первую очередь имеет в виду планирующие авиабомбы, которые запускаются с российских истребителей.

Ранее Минобороны РФ показало видео с использованием ФАБ-3000.