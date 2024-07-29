Подразделениями группировки войск «Север» уничтожили самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, бои шли в районах населенных пунктов Павловка, Константиновка Сумской области, а также Старица, Охримовка, Волчанск и Тихое в Харьковской области.

Кроме немецкой САУ были уничтожены два танка, боевая бронированная машина «Kirpi» из Турции, три пикапа, 152-мм пушка «Гиацинт-Б» и 122 мм гаубица Д-30.

Также российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н»,радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы из США AN/TPQ-36 и полевой склад боеприпасов.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские войска уничтожили американскую артиллерийскую установку MLRS. Кроме универсальной пусковой установки MLRS ракетным ударом была уничтожена машина сопровождения и до 15 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что три участника СВО могут попасть в Совет федерации.