Подразделения группировки войск «Запад» уничтожили два танка, уничтожили четыре полевых склада боеприпасов и ликвидировали до 480 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В ведомстве сообщили, что западная группировка нанесла поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Надия, Макеевка Луганской народной республики, Терны, Торское Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества.

ВСУ также потеряли бронетранспортер М113 производства США, 14 автомобилей, 152 мм гаубицу «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудия: М119 производства США и L-119 производства Великобритании.

До этого в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что военные ВС РФ уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) MLRS на позиции у Новотроицкого с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М».

Ранее в России назвали последствия поставок истребителей F-16 Киеву.