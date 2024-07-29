Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад»

Минобороны: группировка «Запад» уничтожила два танка и четыре склада ВСУ

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Запад» уничтожили два танка, уничтожили четыре полевых склада боеприпасов и ликвидировали до 480 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В ведомстве сообщили, что западная группировка нанесла поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Надия, Макеевка Луганской народной республики, Терны, Торское Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества.

ВСУ также потеряли бронетранспортер М113 производства США, 14 автомобилей, 152 мм гаубицу «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудия: М119 производства США и L-119 производства Великобритании.

До этого в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что военные ВС РФ уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) MLRS на позиции у Новотроицкого с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М».

Ранее в России назвали последствия поставок истребителей F-16 Киеву.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами