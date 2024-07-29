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США вывели самолеты-бомбардировщики с украинской границы

США вывели стратегические бомбардировщики B-52H с авиабазы близ Украины

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Vitaliy Rusavskiy/Global Look Press/Keystone Press Agency

Соединенные Штаты вывели свои стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress с румынской авиабазы Михаил Когэлничану близ границы с Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Командования Военно-воздушных сил США в Европе.

Отмечается, что 26 июля в период дислокации на авиабазе один из самолетов вылетел в район Персидского залива.

21 июля пресс-служба Сил обороны Финляндии сообщила, что два дальних тяжелых бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress пролетели в воздушном пространстве североевропейского государства в рамках учебной тренировки. Бомбардировщики поддерживали два американских самолета-заправщика KC-135 и один американский самолет-заправщик KC-46.

B-52H Stratofortress — американский межконтинентальный стратегический бомбардировщик компании Boeing, стоящий на вооружении военно-воздушных сил США с 1955 года. Самолет пришел на смену бомбардировщику B-36. На дозвуковой скорости на высотах до 15 километров он способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное.

Ранее военэксперт раскрыл, как РФ может отреагировать на размещение F-16 за границей.

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