В Днепропетровской области Украины ударили по объекту энергетики

В Днепропетровской области Украины в ночь на 29 июля ударили по объекту энергетики. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным минэнерго Украины, «в результате вражеского обстрела» территории одного из энергопредприятий в регионе повреждены административное здание и несколько служебных автомобилей. Пострадавших нет.

О каком энергопредприятии идет речь, не уточняется.

Незадолго до этого глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что объект инфраструктуры горит в Харькове на востоке Украины. По его словам, пожар возник после зафиксированного по объекту попадания 28 июля в 11:00 мск.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.