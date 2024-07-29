Пожар произошел на объекте инфраструктуры в украинском Харькове

Объект инфраструктуры горит в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов в Telegram-канале.

По его словам, пожар возник после зафиксированного по объекту попадания 28 июля в 11:00 мск.

28 июля агентство РБК-Украина сообщало о взрыве в Харькове. Украинское издание «Общественное. Новости» сообщало о взрыве в городе в ночь на 29 июля. Согласно данным министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области с 21:16 мск 28 июля действует режим предупреждения об угрозе с воздуха.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.