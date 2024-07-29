Экс-полковник СБУ заявил, что РДК не существует

Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал РИА Новости, что «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) не существует.

По словам Прозорова, структура является виртуальной, созданной Киевом для пиара и в целях пропаганды.

«Де-факто РДК не существует. <...> На самом деле, в этом РДК, я думаю, не наберется даже и 50 человек. Все операции, которые якобы проводит РДК, проводят кадровые украинские военнослужащие, которым просто цепляли шеврон РДК перед операцией. И нам об этом рассказывали украинские военнопленные», — пояснил Прозоров.

Он подчеркнул, что цель создания РДК — это расшатывание ситуации внутри России. В частности, украинские военнопленные, принимавшие участие в боях на границе с Белгородской областью, говорят, что не видели никаких участников РДК рядом с собой.

До этого в марте 2024 года в Санкт-Петербурге были задержаны члены «Русского добровольческого корпуса».

Ранее россиянин признался в работе на две террористические организации.