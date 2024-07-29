В Херсоне произошли взрывы

Взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Херсоне. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Подробности не приводятся. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Еще один взрыв в Херсоне был зафиксирован рано утром 29 июля.

Незадолго до этого глава назначенной Киевом военной администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил, что в регионе повреждены объекты инфраструктуры.

Также Telegram-канал ТСН со ссылкой на военную администрацию Киевской области информировал, что в регионе сработала система противовоздушной обороны.

Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.