Стало известно, сколько беспилотников сбили в небе над Курской областью ночью

Падение осколков от сбитых беспилотников было зафиксировано в Курском, Пристенском, Солнцевском, Золотухинском, Суджанском и Поныровском районах Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девятнадцать БПЛА самолетного типа над Курской [областью]», — говорится в сообщении министерства.

До этого ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства по региональной безопасности сообщало, что ночью над Тульской областью был уничтожен беспилотник. В результате атаки был поврежден пустой резервуар газокомпрессорной станции.

Также мэр Горловки Иван Приходько сообщал в своем Telegram-канале, что украинские войска атаковали трамвай в городе с помощью дрона-камикадзе.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.