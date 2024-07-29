Ночью над Тульской областью был уничтожен беспилотник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства по региональной безопасности.
«В ночь на 29 июля пресечена атака БПЛА на один из объектов топливно-энергетической инфраструктуры региона. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате атаки был поврежден пустой резервуар газокомпрессорной станции.
В министерстве добавили, что ситуация находится под контролем.
До этого мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что украинские войска атаковали трамвай в городе с помощью дрона-камикадзе.
В Минобороны РФ сообщали, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение ночи перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников над территорией страны. Украинская сторона планировала применить эти беспилотники для атак по объектам на территории России.
Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.