Украинские войска ударили по трамваю в Горловке

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что украинские войска атаковали трамвай в городе с помощью дрона-камикадзе.

«В центре Горловки украинские боевики атаковали трамвай с применением ударного беспилотного летательного аппарата», — поделился Приходько.

Он уточнил, что в результате атаки была ранена вагоновожатая. Кроме того, из-за атаки временно прекращено движение трамваев в микрорайон «Квартал 245» и в поселок шахты имени В. И. Ленина.

До этого газета «Известия» писала, что в ДНР произошел пожар на автозаправочной станции после атаки украинского беспилотника.

Предварительно, дрон-камикадзе ударил по цистерне с газом, что привело к мгновенному возгоранию. Среди гражданского населения никто не пострадал.

1 июля в результате атаки Вооруженных сил Украины на Донецк и Горловку пострадали двое мужчин, одного из них спасти не удалось.

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