Силы ПВО сбили 39 украинских беспилотников над Россией за ночь

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение ночи перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников над территорией страны. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным министерства, 19 дронов самолетного типа были сбиты над Курской областью, девять — над Белгородской. Еще пять беспилотников сбиты над Брянской областью. Над Воронежской и Ленинградской областями перехвачены и уничтожены по три дрона.

В сообщении уточняется, что украинская сторона планировала применить эти беспилотники для атак по объектам на территории России.

До этого сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы подавили и сбили украинский дрон, который при падении повредил объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод Острогожского района Воронежской области. Возникший пожар был оперативно ликвидирован.

Кроме того, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что два украинских беспилотника были уничтожены в небе над Глазуновским районом, повреждения получила местная электростанция.

Ранее на Украине заявили, что запускают дроны в Россию с секретных баз.