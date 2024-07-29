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В США предрекли Украине проблемы с истребителями F-16

NYT: F-16 ждут проблемы на Украине из-за ударов ВС РФ и дефицита пилотов

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Ints Kalnins/Reuters

Истребители F-16 могут оказаться неэффективными на Украине из-за постоянных атак Вооруженных сил (ВС) РФ на аэродромы и дефицита квалифицированных летчиков. Об этом пишет американская газета The New York Times.

В статье отмечается, удары ВС РФ по украинским авиабазам свидетельствуют о намерении России ограничить возможности F-16 еще до того, как эти самолеты вступят в бой. Украина столкнется с проблемами при развертывании этой сложной машины, считает автор.

По данным издания, на Украине сейчас наблюдается дефицит как квалифицированных летчиков, так и обученных техников для обслуживания американских истребителей.

По мнению военного аналитика Хантера Столла, F-16 и их украинские пилоты «столкнутся с сильным сопротивлением как на земле, так и в воздухе».

До этого газета The Washington Post писала, что истребители F-16, которые Запад намеревается передать в распоряжение Вооруженных сил Украины, не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя для Киева.

Ранее сообщалось, что ВСУ размещают самолеты на аэродромах третьих стран, в том числе в Польше.

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