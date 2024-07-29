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В ОАК сообщили о расширении функционала Су-57

ОАК: функционал истребителя Су-57 расширяется под задачи спецоперации

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Истребитель пятого поколения Су-57 совершенствуется под задачи специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК», входит в госкорпорацию «Ростех»).

«Несмотря на высокие характеристики существующих самолетов, сегодня ОКБ Сухого ведет работы над совершенствованием и расширением функционала под задачи СВО», – сообщили в госкорпорации, отметив, что Су-57 применяется для решения самых трудных задач, и способен работать в условиях насыщенной ПВО противника за счет улучшенных показателей скрытности.

Как отметили в компании, Су-57 входит в центральное боевое звено СВО наравне с Су-34 и Су-35. Именно применение этих трех типов самолетов в связке позволяет комплексно отвечать на возникающие угрозы, подчеркнули в ОАК.

До этого в ОКБ Сухого сообщили, что ее инженеры работают над внедрением дронов в состав вооружения истребителя пятого поколения Су-57.

Ранее в ОКБ Сухого назвали самое востребованное за рубежом российское оружие.

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