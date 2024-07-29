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ОКБ Сухого работает над внедрением в состав вооружения Су-57 беспилотников

Чемезов: ОКБ Сухого планирует внедрить дроны в состав вооружения Су-57

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Иван Родионов/РИА Новости

Сотрудники ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК», входит в госкорпорацию «Ростех») работают над внедрением в состав вооружения истребителя пятого поколения Су-57 дронов. Об этом сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов, пишет ТАСС.

«Развивается программа истребителя пятого поколения Су-57, расширяется спектр его вооружения, в состав которого включаются беспилотники. Сложившаяся геополитическая обстановка ставит перед «суховцами» новые вызовы и задачи, с которыми они, без сомнения, успешно справятся», — сообщил он, напомнив, что за 85 лет работы в ОКБ было разработано более 100 типов самолетов, зачастую с передовыми характеристиками.

По словам Чемезова, сотрудники госкорпорации продолжают работать над модернизацией существующих авиационных комплексов, зарекомендовавших себя в боевых действиях.

Он подчеркнул, что в ОКБ Сухого создается «будущее российской авиации»: тяжелый беспилотник «Охотник», однодвигательный самолет «Чекмейт» и тяжелый БПЛА вертикального взлета и посадки.

До этого издание Newsweek писало, что российский истребитель Су-57 превосходит по характеристикам американский F-16.

Ранее Чемезов назвал самое востребованное за рубежом российское оружие.

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