Израиль обстрелял населенные пункты Ливана

Армия Израиля ударила из тяжелой артиллерии по 15 населенным пунктам Ливана в ответ на субботний обстрел Голанских высот со стороны ливанского движения «Хезболла». Об этом сообщил телеканал «Аль-Манар».

Под удар израильской армии попали города Тария, Хиям, Кфар-Кила, Мейс-эль-Джебаль, Маркаба, Бурдж-эш-Шамали, Аль-Аббасия, Тайр, Харфа, Ан-Накура, Шихин.

29 июля военный кабинет Израиля предоставил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и министру обороны Йоаву Галанту полномочия для принятия решений о способах и сроках реакции на атаку «Хезболлы». По информации издания Ynet, цель предстоящего удара уже установлена. Высокопоставленный израильский чиновник сообщил журналистам, что ответные меры Израиля будут жесткими, однако страна не намерена «разжигать региональную войну».

27 июля контролируемые Израилем Голанские высоты попали под обстрел, в результате чего пострадали более 30 человек, в том числе дети, игравшие на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс. Армия обороны страны заявила, что ракета была запущена с юга Ливана формированиями «Хезболлы».

Ранее Эрдоган пригрозил ввести войска в Израиль.