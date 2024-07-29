У Вооруженных сил РФ есть реальный шанс освободить город Торецк в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский командир американскому изданию The Washington Post.

По словам командира 105-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские военные используют поселок Нью-Йорк для окружения Торецка.

«Я думаю, что теперь у них есть реальный шанс окружить его, это просто вопрос ресурсов и времени», — сказал он.

По его словам, российские планирующие авиабомбы обладают огромной разрушительной мощью и способны уничтожать целые пехотные подразделения.

28 июля издание писало, что Россия выстроила «наступательную дугу» в ДНР. По данным издания, целью ВС РФ является крупный транспортный узел, расположенный в городе Покровск. Сообщается, что российские войска медленно продолжают наступление в этом регионе на фоне нехватки солдат в ВСУ и задержки поставок военной помощи из США.

До этого ВС России освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР.