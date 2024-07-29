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Израиль принял решение об ответе на удар по Голанам

Ynet: Нетаньяху и главу МО уполномочили выбрать ответ на удар по Голанам

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Abir Sultan

Военный кабинет Израиля завершил свое заседание, в ходе которого его участники предоставили полномочия премьер-министру Биньямину Нетаньяху и министру обороны Йоаву Галанту для принятия решений о способах и сроках реакции на атаку ливанской группировки «Хезболла», сообщает издание Ynet.

Члены кабинета уполномочили главу правительства и министра обороны определить, как именно и когда следует ответить на действия террористической организации «Хезболла».

По информации издания, цель предстоящего удара уже установлена. «Это будет ограниченная, но стратегически важная цель», — отметил источник в органах безопасности.

Высокопоставленный израильский чиновник добавил, что ответные меры Израиля будут жесткими, однако страна не намерена «разжигать региональную войну».

Ожидается, что ответная операция может привести к увеличению интенсивности боевых действий на несколько дней.

27 июля контролируемые Израилем Голанские высоты попали под обстрел, в результате пострадали более 30 человек, в том числе игравшие на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс дети. Армия обороны страны заявила, что ракета была запущена с юга Ливана формированиями «Хезболлы».

Ранее Сирия заявила, что в обстреле Голанских высот виноват Израиль.

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