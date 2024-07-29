Власти Украины понимают неизбежность поражения в конфликте с Россией, однако не могут с этим смириться. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он сообщил, что пару дней назад беседовал с источником из Киева.

«Она рассказала, что украинцы умом понимают, что проиграют, но эмоционально они не в состоянии с этим смириться», — отметил он.

Меркурис считает, что из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте Киев начал действовать более противоречиво. Как будто разные ведомства в правительстве страны обрели самостоятельность и перестали следовать единой политике, добавил эксперт.

25 июля Меркурис сообщил, что главком ВСУ Александр Сырский «начинает понимать», что российскую армию со всем ее вооружением и оснащением «не удастся остановить».

До этого британский эксперт заявил, что российские военные нанесут поражение Украине в конфликте. Он отметил, что текущие события невозможно просто изменить, и напомнил, что западные СМИ периодически выпускают статьи о том, что Запад никак не сможет изменить эту ситуацию.

Ранее на Западе заявили, что главком НАТО в Европе ожидает победу РФ на Украине.