Автозаправка загорелась в результате атаки украинского беспилотника в ДНР

В ДНР произошел пожар на автозаправочной станции, вызванный атакой украинского беспилотника. Корреспондент газеты «Известия» запечатлел последствия инцидента.

«На месте мы нашли характерные для FPV-дрона пропеллеры. Стоит отметить, что именно здесь, на окраине Петровского района, это была единственная заправочная станция,» — сообщил он.

По предварительной информации, дрон-камикадзе ударил по цистерне с газом, что привело к мгновенному возгоранию. Среди гражданского населения никто не пострадал.

Сотрудники МЧС уже справились с огнем.

1 июля в результате атаки Вооруженных сил Украины на Донецк и Горловку пострадали двое мужчин, одного из них спасти не удалось. Оба пострадавших были сотрудниками ООО «Спецреммаш», и обстрел ВСУ застиг их на улице Дарвина в Горловке. Помимо этого, украинские войска сбросили бомбу на автозаправку на улице Королева, на АЗС на улице Маршала Пересыпкина, а также повредили контактную сеть трамвая в центральном районе города.

Ранее ВСУ атаковали два населенных пункта в ДНР дронами-камикадзе.