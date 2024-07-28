В Сирии два беспилотника США опасно сблизились с российскими Су-24

Два беспилотника MQ-9 Reaper коалиции во главе с США опасно сблизились с бомбардировщиками Су-24 ВКС России в Сирии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олега Игнасюка.

По его словам, 27 июля на высоте около 6 500 метров в районе населенного пункта Эс-Сухне провинции Хомс произошли два инцидента, связанные с опасным сближением двух этих дронов с самолетами Су-24, которые осуществляли плановый полет в воздушном пространстве арабской республики.

«Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения», — сказал Игнасюк.

3 июля истребитель Typhoon коалиции опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС России над районом Эт-Танф, расположенном в провинции Хомс в Сирии.

27 июня стало известно, что над населенным пунктом Эс-Сухне сирийской провинции Хомс едва не столкнулись беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper коалиции и самолет Су-35 ВКС России.

Ранее в МИД России исключили контакты с США после инцидента в Сирии.