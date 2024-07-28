В Израиле заявили об отсутствии планов полномасштабной войны с Ливаном

Интенсивность боевых действий в Ливане после недавней атаки на Голанские высоты может увеличиться на короткий промежуток времени, однако перехода в полномасштабную войну не произойдет. Об этом сообщает новостной портал Ynet, ссылаясь на ряд высокопоставленных израильских чиновников.

«Возможно, мы вступим в боевые действия на несколько дней. Мы говорим об ограниченном временном периоде, даже если это будет отличаться от того, что мы видим до сих пор», — приводит издание слова одного из чиновников.

27 июля контролируемые Израилем Голанские высоты попали под обстрел, в результате пострадали более 30 человек, в том числе игравшие на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс дети. Армия обороны страны заявила, что ракета была запущена с юга Ливана формированиями «Хезболлы».

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что удар был нанесен иранской ракетой Falaq-1. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что эта атака без ответа не останется. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее правительство Ливана осудило удар по мирным жителям на Голанах.